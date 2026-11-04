Asian Granito India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asian Granito India veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,700 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at