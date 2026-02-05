Asian Granito India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asian Granito India hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 INR. Im Vorjahresviertel hatte Asian Granito India 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,24 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at