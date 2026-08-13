Asian Granito India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asian Granito India lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asian Granito India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,31 Milliarden INR im Vergleich zu 3,88 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at