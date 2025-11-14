Asian Granito India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asian Granito India hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,07 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,84 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at