Asian Hotels (East): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Asian Hotels (East) präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,75 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at