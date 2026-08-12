Asian Hotels (North) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asian Hotels (North) präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,83 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asian Hotels (North) -6,970 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 776,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 702,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at