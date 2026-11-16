Asian Hotels (West) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asian Hotels (West) äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 12,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asian Hotels (West) 20,95 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1,15 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at