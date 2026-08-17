Asian Hotels (West) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asian Hotels (West) stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 12,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asian Hotels (West) 6,94 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asian Hotels (West) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 977,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 892,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at