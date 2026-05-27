Asian Hotels (West) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asian Hotels (West) hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9,30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asian Hotels (West) -0,810 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Asian Hotels (West) mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,87 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 55,77 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 34,16 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,06 Prozent auf 4,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at