Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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16.07.2026 07:39:10
Asian LNG prices hit highest since March as US-Iran hostilities disrupt Hormuz shipping
A prolonged disruption would keep LNG supplies tight, particularly for Asia, where buyers rely heavily on Qatari cargoesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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