Asian Oilfield Services präsentierte Quartalsergebnisse

Asian Oilfield Services hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,38 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asian Oilfield Services 2,15 Milliarden INR umgesetzt.

Asian Oilfield Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,79 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,91 Milliarden INR, während im Vorjahr 4,65 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at