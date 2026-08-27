Asian Pac: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asian Pac äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 89,6 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at