Asian Paints legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asian Paints hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,25 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 85,31 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at