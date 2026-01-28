Asian Paints: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asian Paints veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 11,06 INR. Im letzten Jahr hatte Asian Paints einen Gewinn von 11,58 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Asian Paints mit einem Umsatz von insgesamt 88,67 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at