Asian Paints verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asian Paints äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asian Paints in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105,42 Milliarden INR im Vergleich zu 89,39 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at