Asian Paints vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asian Paints hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent auf 92,47 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 45,12 INR gegenüber 38,25 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 355,84 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 338,59 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at