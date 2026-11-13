Asian Pay Television Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asian Pay Television Trust hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 57,4 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 63,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at