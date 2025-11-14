Asian Pay Television Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asian Pay Television Trust präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,0 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 63,7 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at