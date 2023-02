Asian Pay Television Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asian Pay Television Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Asian Pay Television Trust im vergangenen Quartal 69,4 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asian Pay Television Trust 76,3 Millionen SGD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,025 SGD gegenüber 0,011 SGD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 285,96 Millionen SGD in den Büchern – ein Minus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Asian Pay Television Trust 299,75 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,023 SGD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 287,00 Millionen SGD, befunden.

