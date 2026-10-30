Asian Star Anchor Chain: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asian Star Anchor Chain gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Asian Star Anchor Chain 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 429,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 552,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at