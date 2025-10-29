Asian Star Anchor Chain: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asian Star Anchor Chain hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asian Star Anchor Chain 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asian Star Anchor Chain in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 552,1 Millionen CNY im Vergleich zu 529,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

