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30.04.2026 06:31:29
Asian Star Anchor Chain öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Asian Star Anchor Chain präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Asian Star Anchor Chain mit einem Umsatz von insgesamt 555,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 588,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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