Asian Star Anchor Chain präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asian Star Anchor Chain hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asian Star Anchor Chain 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Asian Star Anchor Chain 566,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 403,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at