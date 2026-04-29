Asian Star Anchor Chain zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asian Star Anchor Chain präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asian Star Anchor Chain in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 546,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 588,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at