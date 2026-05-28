Asian Star: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asian Star äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asian Star ein Ergebnis je Aktie von -2,800 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,68 Prozent auf 7,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Asian Star 8,54 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 26,98 INR erwirtschaftet worden.

Asian Star hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 28,82 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at