ASIAN STAR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ASIAN STAR veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

ASIAN STAR hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,180 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 641,1 Millionen JPY gegenüber 627,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at