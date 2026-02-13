Asian Star informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asian Star hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5,28 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,51 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,09 Prozent auf 6,60 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at