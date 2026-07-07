Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
07.07.2026 04:32:56
Asian stocks fall on tech weakness; Samsung, SK Hynix over 8% down
The MSCI Asia Pacific Index slips 1.2% as the Kospi index sheds 6.7%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!