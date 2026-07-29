SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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29.07.2026 04:07:33

Asian stocks rebound on SK Hynix earnings after rout ahead of tech earnings, Fed decision

Asian chipmakers stand at the epicentre of 2026’s AI-driven rally and, more recently, concerns about its staying powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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