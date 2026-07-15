RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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15.07.2026 04:37:48
Asian stocks rise on drop in US inflation rate, with South Korea’s Kospi up 7%
The index’s surge comes ahead of the next test for the AI rally, with earnings due at ASMLWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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