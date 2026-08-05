SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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05.08.2026 04:04:09
Asian stocks snap two-day fall as SK Hynix, Samsung rise over 2%
Renewed bets on the AI trade boost chip stocks, with focus on the possible reopening of the Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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