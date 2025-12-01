Asian Television Network Intl: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asian Television Network Intl lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,37 Prozent auf 1,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,6 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at