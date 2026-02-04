Asiana Airlines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asiana Airlines ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asiana Airlines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1263,91 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3904,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,28 Prozent zurück. Hier wurden 1 624,20 Milliarden KRW gegenüber 2 117,08 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1419,970 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Asiana Airlines ein Ergebnis je Aktie von -6052,000 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Asiana Airlines im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7 266,85 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 8 318,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 689,000 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 7 276,00 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at