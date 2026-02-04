|
04.02.2026 06:31:28
Asiana Airlines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Asiana Airlines ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asiana Airlines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1263,91 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3904,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,28 Prozent zurück. Hier wurden 1 624,20 Milliarden KRW gegenüber 2 117,08 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1419,970 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Asiana Airlines ein Ergebnis je Aktie von -6052,000 KRW vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Asiana Airlines im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7 266,85 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 8 318,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 689,000 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 7 276,00 Milliarden KRW prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.