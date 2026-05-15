Asiana IDT,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Asiana IDT, hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 247,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 233,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,87 Prozent auf 45,82 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 57,17 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at