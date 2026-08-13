Asiana IDT, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asiana IDT, hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 447,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asiana IDT, noch ein Gewinn pro Aktie von 336,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,08 Prozent zurück. Hier wurden 45,05 Milliarden KRW gegenüber 49,01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at