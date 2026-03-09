Asiana IDT, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asiana IDT, hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 383,88 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 320,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 43,43 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,62 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1138,23 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1060,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 194,06 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 194,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at