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12.11.2026 06:31:28
Asiana IDT, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asiana IDT, hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 179,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asiana IDT, 185,00 KRW je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,64 Milliarden KRW – eine Minderung von 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44,45 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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