AsiaQuest: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AsiaQuest veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 28,33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 1,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at