AsiaQuest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AsiaQuest äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 35,40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 51,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,15 Prozent auf 1,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,25 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at