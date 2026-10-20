Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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20.10.2026 03:30:00
Asia’s ultra-wealthy next-gen have least say in post-sale plans for family business: Julius Baer
Gaps in valuation expectations are also most-cited cause of family misalignment during exit decisions in regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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