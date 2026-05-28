Asiatic Group (Holdings) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asiatic Group (Holdings) hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 6,0 Millionen SGD, gegenüber 12,2 Millionen SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,86 Prozent präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,05 Millionen SGD – eine Minderung um 51,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43,41 Millionen SGD eingefahren.

Redaktion finanzen.at