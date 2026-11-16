ASICS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASICS lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASICS einen Umsatz von 1,51 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at