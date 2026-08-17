Asics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asics hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,74 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 264,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asics 194,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at