ASICS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASICS hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at