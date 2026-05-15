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15.05.2026 06:31:29
Asics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Asics äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 65,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 270,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asics einen Umsatz von 208,31 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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