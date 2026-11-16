Asics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asics hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 46,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asics noch ein Gewinn pro Aktie von 45,66 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 270,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 222,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at