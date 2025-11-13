Asics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asics hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent auf 222,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 183,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at