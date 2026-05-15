ASICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASICS hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte ASICS einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,72 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at