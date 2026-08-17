ASICS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ASICS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASICS 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,66 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at