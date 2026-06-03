Positive US-Vorgaben 03.06.2026 08:15:51

Asiens Börsen mit neuen Rekorden: KI-Boom treibt Nikkei 225 und TOPIX auf neue Allzeithöchststände

Asiens Börsen mit neuen Rekorden: KI-Boom treibt Nikkei 225 und TOPIX auf neue Allzeithöchststände

Kräftige Kursgewinne und Rekordindexstände in Tokio prägen das Kursbild am Mittwoch an den Börsen in Ostasien.

Stützend wirken neue Rekorde der US-Indizes am Vortag, wozu aber schon kleinere Aufschläge reichten.

Der TOPIX in Tokio gewinnt kräftig und markierte bei 4.012,15 Punkten erneut ein Rekordhoch. Daneben setzte auch der japanische Leitindex, der Nikkei 225, seine Rekordjagd fort und schliesst sich damit den Höchstständen an der Wall Street sogar mit mehr Dynamik an. Er erreichte bei 68.786,49 Zählern ein Allzeithoch.

Treiber ist die Aussicht auf neue Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt außerdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

KI-Fantasie im Fokus

Zur stimmungsmäßigen Gemengelage insgesamt heißt es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle ist von einer Art Gewöhnungseffekt an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise steigen zwar weiter, allerdings eher moderat.

Die Anleger konzentrierten sich fast nur noch auf die Chancen des Boomthemas KI und verdrängten eine zunehmende Anzahl konjunktureller Warnsignale, sagte Marktexperte Stephen Innes laut dpa. Dieselbe Welt, die momentan ganz auf eine KI-getriebene Zukunft baue, sei abhängig von endlichen Energieressourcen, fragilen Handelsrouten und physischer Infrastruktur, die sich nicht einfach durch Software ersetzen ließen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires und dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Neue KI-Investition: SoftBank-Aktie legt zweistellig zu und markiert neuen Rekord

Bildquelle: Antony McAulay / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:09 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
07:14 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Kräftige Kursgewinne in Tokio - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen